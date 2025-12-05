Hrvatska na Svjetskom kupu svladala četvrtu najuspješniju državu u povijesti

Podijeli :

Hrvatska mješovita stolnoteniska reprezentacija ostvarila treću pobjedu na Svjetskom kupu u Chengduu, a nakon pobjeda u prvom krugu nad Indijom i Australijom, među osam najboljih svjetskih reprezentacija Hrvatska je nadigrala jaku Švedsku s čak 8-1.

Bila je to jedna od najvećih pobjeda hrvatskog stolnog tenisa posljednjih godina jer je Švedska europska velesila čiji su stolnotenisači na posljednjim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. osvojili srebrnu medalju. U poretku medalja s Olimpijskih igara Švedska zauzima četvrto mjesto svih vremena, iza Kine, Južne Koreje i Japana.

Za odlično otvaranje pobrinuli su se Ivor Ban i Hana Arapović, koji su pobijedili Kristiana Karlssona i Christinu Kallberg s 2-1. Moglo je to možda biti i uvjerljivije s obzirom na to da je hrvatski par u drugom setu imao i set loptu. Na uspjeh našeg miksa nadovezala se Lea Rakovac, koja je odigrala najbolju partiju na turniru nadigravši Lindu Bergstrom s 3-0. Zanimljivo, ovo im je bio drugi susret na međunarodnoj sceni, a prvi je bio 2012. još u juniorskoj konkurenciji i tada je naša stolnotenisačica slavila s 3-0.

Sve je upotpunio odlični Tomislav Pucar, pobijedivši Antona Kallberga, Šveđanina koji trenutno drži 32. mjesto na svijetu, s 3-0. Ovo im je bio šesti međusobni susret na svjetskoj sceni i šesta pobjeda Pucara, koji je ponovno pružio izvrsnu partiju.

“Vrlo smo sretni kako se sve odvilo. Bitno je bilo dobro otvoriti meč, ali s obzirom na to da nikad nismo igrali protiv njih nismo znali što očekivati. Nakon prvog dobivenog seta je već bilo lakše, onda smo malo pali nakon 1:1, ali na sreću dobro smo reagirali i dobili posljednji set. Drago mi je da smo Lei dali dobar vjetar u leđa”, istaknuo je Ivor Ban, na što se nadovezala Rakovac:

“Odlična stvar za samopouzdanje naše ekipe, treba se sada odmoriti jer nas čekaju dva jaka meča”.

Koliko je to odjeknulo najbolje svjedoči izjava Adama Bobrowa, komentatora Svjetske stolnoteniske federacije, nakon posljednjeg poena:

“Kakav tjedan za Hrvatsku, imaju na što biti ponosni. Ovo je bila nova razina za Pucara, zaradio si dodatno poštovanje. Kao i Ban i Arapović te Rakovac. I ovaj uspjeh su napravili bez Andreja Gaćine. Svaka čast. Veselimo se vidjeti ih u sljedećim mečevima protiv Hong Konga i Južne Koreje. Znamo da su opasni”. stoji u objavi HTS-a.

U subotu će Hrvatska igrati još dva meča – s Hong Kongom (3 sata) i Južnom Korejom (12 sati).