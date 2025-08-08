Hrvatska ima prvu medalju na Svjetskim igrama: Sgardelli brončana

Podijeli :

Hrvatski karate savez

Hrvatska karatistica Ema Sgardelli osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 50 kilograma na Svjetskim igrama u kineskom gradu Chengduu.

U svakoj od kategorija u karateu nastupa osam najboljih, a održava se sustavom po skupinama. Dvije prvoplasirane iz svake od skupina izborile su nastavak turnira. Sgardelli je najprije izgubila od Iranke Sare Bahmanyar sa 0-4 ali je u nastavku pobjedama nad Talijankom Erminiom Perfetto 6-2, te Kanađankom Yaminom Lahyanssom 4-2 izborila plasman u završnicu. U polufinalu uspješnija je bila Kazahstanka Moldir Zhangbyrbay sa 3-2, ali je u susretu za broncu Sgardelli svladala Alžirku Cylie Ouikene sa 6-3.

U subotu će nastupiti Ivan i Anđelo Kvesić.

Na Svjetskim igrama u Kini nastupa gotovo 6700 natjecatelja iz 116 zemalja u 21 sportu.