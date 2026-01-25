Hrvatska futsal reprezentacija upisala novi remi na Europskom prvenstvu

Podijeli :

U dvoboju 2. kola A skupine EURA hrvatska futsal reprezentacija je odigrala 2-2 u Rigi protiv Gruzije.

Gruzijci su poveli nesretnim autogolom Antonia Sekulića u 6. minuti, a izjednačio je Duje Kustura (16). Kustura je postigao oba pogotka u remiju Hrvatske s Francuskom (2-2) u 1. kolu.

Naturalizirani Brazilac Hugo Lima doveo je Hrvatsku u vodstvo u 23. minuti, da bi poravnao Valentin Kekelija (35).

Hrvatska nakon dva kola ima dva remija i dva boda, Latvija ima tri, a Francuska i Gruzija po jedan bod. Kasnije u ovoj grupi igraju Francuska i Latvija.

U zadnjoj utakmici grupne faze Hrvatska u srijedu igra s domaćinom Latvijom.