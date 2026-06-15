Knicksi iznenadili sve i postali prvaci nakon 53 godine čekanja: ‘Brunson je faca, Spursi ne bi trebali paničariti, ali…’

Pajvot i Klarić osvrnuli su se na cijelo doigravanje, od najzanimljivijih serija i najvećih iznenađenja pa sve do velikog finala u kojem su Knicksi pokazali kvalitetu i karakter na putu do trofeja. Posebno su istaknuli briljantne igre Jalena Brunsona, koji je zasluženo proglašen najkorisnijim igračem finalne serije (MVP) i bio predvodnik momčadi u pohodu na naslov.

Za kraj su se dotaknuli i onoga što slijedi iduće sezone: mogućih promjena u rosterima, favorita za naslov i momčadi koje bi mogle napraviti najveći iskorak u borbi za vrh.