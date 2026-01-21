Bivši reprezentativac i trener Futsal Dinama za SK: Vidim nas u nokaut fazi!

Podijeli :

Futsal reprezentacija Hrvatske danas u 16 sati protiv Francuske, četvrte reprezentacije s posljednjeg SP-a igra prvu utakmicu na Euru 2026. godine.

U poplavi europskih prvenstava (rukomet, vaterpolo) u srijedu će u Rigi i Ljubljani početi i Euro 2026. u futsalu. O izgledima naših porazgovarali smo s nekadašnjim reprezentativcem a danas trenerom Futsal Dinama Matijom Đulvatom. Naša Hana Cvijanović ugostila ga je u Jutru na SK, a Matija je otkrio svoja očekivanja.

Prvo i odmah u glavu – Francuska?

“Francuzi su nam sada jako dobro poznat suparnik. Igrali smo nekoliko puta i uglavnom nismo prolazili dobro, na jednoj smo ih utakmici u Maroku svladali. Vjerujem da smo se dobro pripremili, poznajem kvalitetu naše momčadi tako da se sigurno možemo dobro odigrati i pobijediti ih, zašto ne.”

Latvija i Gruzija su nominalno slabiji od Francuske?

“Ne bih rekao, Gruzija je dobra, a Latvija je opasna jer je domaćin s kojim igramo posljednju utakmicu. Nikad nije dobro protiv domaćina, puna dvorana uvijek može biti baš teško. No, mislim da će Hrvatska i Francuska proći dalje.”

Hrvatska je jednom bila četvrta, što mislite može se to ponoviti?

“Po prirodi sam optimist, znam ovu momčad, tada kada smo bili domaćini nismo možda bili toliko dobri kao ova momčad.”

Futsal iz godine u godinu napreduje, koliko se zapravo promijenio od trenutka kada ste počeli?

“Uh, jako puno. To je sada profesionalan sport, šest sedam treninga tjedno, utakmica, ljudi su u klubu profesionalci. Naša liga je među pet najboljih liga u Europi, imamo i stranih igrača. Dvorane, tu se moramo pohvaliti, lijepo su popunjenje. Tu je preko dvije tisuće gledatelja. Ono što nam fali je kako bih rekao politička potpora. Naša liga je puno gledanija od rukometne naprimjer”

U dosadašnjih šest nastupa na europskim prvenstvima najbolji plasman naša je selekcija ostvarila 2012., kada smo bili domaćini. Osvojili smo tada četvrto mjesto. Prije toga smo dvaput bili peti (1999. i 2001.), a poslije nam je najveći doseg bio plasman u četvrtfinale (2014.), gdje smo tijesno poraženi od kasnijeg pobjednika Italije. Nakon toga smo izborili još dva plasmana na Euro (2016. i 2022.), ali na tim turnirima nismo uspjeli proći grupnu fazu.

Izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović na Euro će voditi 15 igrača. Na popisu su se našla tri vratara: Ante Piplica (Futsal Dinamo), Nikola Čižmić (Hajduk) i Ivan Jelić (Torcida Biberon) i 12 igrača: Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (O Parrulo Ferrol), Luka Perić (Bubamara Cazin), Marko Kuraja (Square), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Antonio Sekulić (Osijek Kandit), Franco Jelovčić (Torcida Biberon), Jakov Hrstić (Torcida Biberon), Josip Jurlina (Sporting Sala Consilina), David Mataja (Constract Lubawa), Vitor Hugo De Lima Da Silva (Novo Vrijeme).