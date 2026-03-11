Hrvatska futsal reprezentacija gluhih u Poreču izborila četvtfinale Europskog prvenstva

Podijeli :

Foto: Filip Vrančić / Hrvatski deflimpijski odbor

Hrvatska muška futsal reprezentacija gluhih ostvarila je prvi nastup i prvu pobjedu na 7. Europskom prvenstvu u futsalu za gluhe u Poreču, svladavši Portugal s 2:0 u susretu 2. kola skupine A. Podsjetimo, Hrvatska je na rasporedu prvo trebala igrati protiv Bosne i Hercegovine, no ta utakmica nije odigrana te je registrirana rezultatom 5:0 u korist Hrvatske.

Hrvatska je protiv Portugala od početka djelovala organizirano i sigurno, a do vodstva je stigla već u 5. minuti, kada je Mirko Vukić pogodio za 1:0. Prednost hrvatske reprezentacije povećao je Josip Jakovljević u 10. minuti, kada je postavio konačnih 2:0. U prvoj postavi susret su započeli Ilija Perak, Viler Jović, Anton Lalić, Josip Jakovljević i Jurica Karan, a Hrvatska je odradila discipliniranu utakmicu i uz dva pogotka sačuvala vlastitu mrežu netaknutom.

„Evo, prva pobjeda 2:0 – pobijedili smo i to je najbitnije. Bila je jako zahtjevna utakmica. Možda rezultatski izgleda da je bilo lagano, ali fizički je bila stvarno vrlo zahtjevna. Iskoristili smo dvije svoje šanse, a imali smo ih zaista mnogo. Nadamo se u idućim utakmicama još boljoj realizaciji i idemo samo nastaviti jako.“ – rekao je Josip Jakovljević

„Portugal je bio nimalo lagan protivnik, a sada nas čeka borba u četvrtfinalu, još zahtjevnija utakmica i sigurno još zahtjevniji protivnik. U četvrtfinalu se nitko neće tek tako lako predati. Na nama je da se dobro pripremimo u sljedećih nekoliko dana koje imamo pred sobom i da budemo najbolji što možemo.“ – zaključio je izbornik, Ante Kraljević.

Ovom pobjedom Hrvatska je osigurala plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva, koje je na rasporedu u ponedjeljak, 16. ožujka.