Hrvatska domaćin Svjetsko prvenstva u hrvanju

Biti domaćin Svjetskog seniorskog prvenstva kruna je rada generacija hrvačkih radnika u Hrvatskoj, ustvrdio je predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović na prigodnoj konferenciji za medije dan uoči svečanosti otvaranja Svjetskog prvenstva u hrvanju koje će se od 13. do 21. rujna održati u Areni Zagreb.

“Hrvatska ima tradiciju u hrvanju dugu više od 130 godina. Ponosni smo što smo dobili povjerenje za organizaciju ovog natjecanja. Bit će to jedno od najbolje organiziranih svjetskih prvenstava u hrvanju, a da tome bude tako moramo zahvaliti i Vladi Republike Hrvatske, osobito premijeru Andreju Plenkoviću, ali i Gradu Zagrebu na podršci”, kazao je Bregović.

Pun hvale za Hrvatsku kao domaćina bio je i predsjednik Svjetskog hrvačkog saveza (UWW) Nenad Lalović.

“Hrvatski hrvački savez već nekoliko godina podupire ovaj sport. Prije dvije godine u ovoj istoj dvorani organizirano je uspješno Europsko prvenstvo, unazad zadnjih nekoliko godina Zagreb je i domaćin jakog turnira iz ‘ranking serije’ na kojem nastupa oko 600 natjecatelja, što je više od polovice sudionika svjetskog prvenstva, usto se i u Poreču održavaju trening-kampovi, a mi smo jako zadovoljni načinom na koji su sva ta natjecanja organizirana”, izjavio je Lalović.

Jedan od najvećih hrvatskih aduta na Svjetskom prvenstvu bit će olimpijac Ivan Huklek, koji će nastupiti u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom.

“Drago mi je što imam priliku u svojoj karijeri nastupiti na domaćem svjetskom prvenstvu. To mi je dodatni motiv i dat ću sve od sebe u svakoj borbi. Bez obzira što je ovo postolimpijska godina, konkurencija je vrlo jaka, dolaze najbolji borci iz svojih zemalja”, rekao je rođeni Zagrepčanin Huklek.

Natjecanja u zagrebačkoj Areni započet će već u subotu od 10.30 sati kvalifikacijim borbama, a svečano otvaranje je na programu od 18 sati.

Svakoga dana do kraja sljedećeg tjedna posjetitelji u Areni će od 10.30 do 14 sati moći gledati kvalifikacijske borbe i repesaže, dok od 16.45 pa do 20 sati kreću borbe za odličja.