Hrvatska će prvi put u povijesti imati dvojicu pikadista na Svjetskom prvenstvu

Hrvatski pikado savez

U nedjelju drugog studenog odigrane su kvalifikacije za WDF Svjetsko prvenstvo u pikadu. Tamo je Hrvatska imala 12 predstavnika i predstavnica, a na kraju su veliki uspjeh ostvarili Boris Krčmar i Romeo Grbavac koji su ispisali povijest hrvatskog pikada.

10 muških predstavnika je u nedjelju ujutro započelo svoj put prema Svjetskom prvenstvu, ali već na prvoj prepreci ispali su Igor Knežević, Mario Čegir, Danijel Bartolić i Danijel Ožbolt da bi na drugoj zapeli Mario Pilipović i Danijel Katavić. Jednu rundu više izdržao je Luka Matković. Kod žena su u trećem kolu ispale Marina Letica i Josipa Brzić.

No, Hrvatska tim ispadanjima nije gubila nadu jer su u turniru ostala trojica najboljih. Riječ je o Borisu Krčmaru, Romeu Grbavcu i Tomislavu Rosandiću. Prva dvojica već su nastupala na jačem PDC Svjetskom prvenstvu dok je treći izgubio baš od Grbavca u lanjskom finalu za turnir u Alexandra Palaceu.

Rosandić, Krčmar i Grbavac probili su se do osmine finala kada je ždrijeb nemilosrdno spojio Krčmara i Rosandića. U tom susretu je Krčmar slavio s 5-2 u legovima te je došao na dvije pobjede od plasmana na Svjetsko prvenstvo. U istu fazu je stigao i Grbavac koji je s 5-1 bio bolji od Daniela Stephensona.

Grbavac je za prolaz u polufinale igrao protiv kvalitetnog Rowby John Rodrigueza. Poveo je Hrvat s 4-0 u utrci do šest legova, ali se Austrijanac izlazom na 151 probudio i potom nanizao tri lega u nizu. Bio je blizu četvrtog, ali nije pogodio strelicu na D20 i Grbavac je prekinuo loš niz i poveo s 5-3. Ubrzo je zatim osvojio leg uz prednost prvog bacanja te je sa 6-3 izborio polufinale.

Tako Svjetsko prvenstvo u pikadu, a ubrzo mu se tamo pridružio i Boris Krčmar. On je nakon velike drame sa 6-5 porazio Engleza i osigurao jednog hrvatskog predstavnika na Svjetskom prvenstvu u pikadu. Pobjednik meča između Krčmara i Grbavca plasirat će se na Svjetsko prvenstvo dok će poraženi igrati za treće mjesto gdje mu igra samo pobjeda kako bi izborio nastup na velikom turniru.

Tako će Hrvatska u Lakesideu prvi put u povijesti imati dvojicu pikadista na jednom Svjetskom prvenstvu. Postoji mogućnost da samo jedan tamo nastupi ako bilo tko od njih dvojice 15. studenog osvoji kvalifikacijski turnir u Slovačkoj za prestižnije PDC Svjetsko prvenstvo.