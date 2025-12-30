Sisak uvjerljivom pobjedom osigurao prvo mjesto na kraju godine u Alpskoj ligi

Podijeli :

Foto: KHL Sisak / Jasmin Alihodžić

KHL Sisak upisao je uvjerljivu pobjedu protiv Hockey Unterland Cavaliersa rezultatom 5:1 u susretu Alpske lige, a ključnu prednost stekao je već tijekom druge trećine. Domaća momčad rano je preuzela kontrolu, do 34. minute postigla tri pogotka i bez većih problema privela utakmicu kraju pred svojim navijačima u Ledenoj dvorani Zibel.

Poveli su Siščani u 8. minuti golom Vita Idžana. U završnici prve trećine Sisak je dodatno povećao prednost u kratkom razdoblju – Danila Larionovs je u 32. minuti zabio za 2:0, a samo dvije minute kasnije Niko Čavlović postavio je 3:0.

Dominacija domaćina nastavila se i u trećoj trećini. Idžan je svojim drugim pogotkom u 47. minuti povećao vodstvo na 4:0. Gosti su ubrzo uspjeli smanjiti, kada je u 48. minuti Johan Viktor Gustav Eriksson postigao njihov jedini gol, no to nije ozbiljnije ugrozilo Sisak. Konačnih 5:1 postavio je Larionovs u 56. minuti, zaključivši sigurnu pobjedu.

Ovim trijumfom Sisak je osigurao da kalendarsku godinu završi na vrhu ljestvice, iako treba napomenuti da ima i tri odigrane utakmice više u odnosu na prvog pratitelja, mladu momčad Red Bull Salzburga.

Za Sisak je najvažnije to što u preostalih sedam kola treba osvojiti tek nekoliko bodova kako bi osigurao jedno od prvih pet mjesta koja vode u doigravanje za naslov prvaka.

Priliku za nove važne bodove imat će već 2. siječnja na gostovanju kod Jesenica, nakon čega slijede utakmice u gostima protiv Merana i Red Bulla. Sljedeći domaći susret Siščani će odigrati 22. siječnja, kada će u Zibel stići talijanska Cortina.