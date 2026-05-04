Engleski Real izgubio u finalu doigravanja i ostao bez četvrte uzastopne promocije

Foto: Real Bedford FC

U ponedjeljak popodne je u Spaldingu odigrano finale doigravanja sedme engleske lige (Southern League Premier Central). U finalu su sudjelovali Spalding United i Real Bedford koji je po uzoru na veliki Real Madrid 2022. godine promijenio ime. To im je i pomoglo jer su od te godine do ovog finala tri puta osigurali promociju. No, u ovom finalu, iako su vodili do 93. minute, su na kraju izgubili s 4:2.

Iako su u 37. minuti domaći poveli golom Gambijca Yusifua Ceesaya, Real Bedford se u 55. vratio preko Bena Stevensa, jednog od najboljih igrača kluba u ovoj sezoni.

Nisu tu “realovci” stali jer su u 82. minuti preokrenuli susret u svoju korist. Tada je pogodak postigao Josh Setchell i pobjeda je praktički bila u rukama. Trebalo je još izdržati osam minuta plus sudačku nadoknadu kako bi izborili četvrtu uzastopnu promociju.

Međutim, u tome nisu uspjeli jer je u 93. minuti Jack Roberts realizirao kazneni udarac za Spalding i rezultat je bio 2:2. To izjednačenje probudilo je domaće koji su četvrtoj od dodatnih 30 minuta golom Bartosza Cybulskog došli do vodstva od 3:2. Do kraja susreta zabio je i Ben Fowkes pa je Spalding slavio s 4:2, a Bedford je ostao bez četvrte uzastopne promocije.

Bedford je inače klub sa zanimljivom pričom. 2002. godine nastao je spajanjem Bedford Uniteda i US Valerija, a 2022. godine su promijenili ime u Real Bedford.

Njihov vlasnik je Peter McCormack, kanadski podcaster koji se bavi kriptovalutom Bitcoinom. U klub su uložili i Cameron te Tyler Winklevoss. Američki duo, koji se također bavi kriptovalutama, u klub je uložio četiri i pol milijuna dolara što je 2024. godine, za tadašnjeg osmoligaša, bio izuzetno velik novac.