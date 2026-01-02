Sisak doživio uvjerljiv poraz na gostovanju u Sloveniji

Podijeli :

Foto: KHL Sisak

Sisčani su i dalje na vodećem mjestu ligaške ljestvice.

Hokejaši Siska nisu uspjeli prekinuti negativan niz u Jesenicama te su u susretu 30. kola Alpske lige uvjerljivo poraženi s 3:0. Dvoboj je odigran u dvorani Podmežakla, koja se već godinama pokazuje kao najzahtjevnije gostovanje za Siščane, s obzirom na to da ondje još uvijek nisu upisali pobjedu.

Unatoč porazu, Sisak je zadržao vrh prvenstvene ljestvice, no njegova prednost sada iznosi svega jedan bod u odnosu na drugoplasirane Red Bull Juniors, uz napomenu da sastav iz Salzburga ima čak četiri odigrane utakmice manje. U borbu za vrh mogao bi se uključiti i Zell am See, koji zaostaje pet bodova, ali je odigrao tri susreta manje.

Za Sisak je ipak najvažnije da do kraja osnovnog dijela sezone ima još šest kola u kojima mu je potrebno tek nekoliko bodova kako bi osigurao plasman među prvih pet momčadi, što donosi mjesto u doigravanju za naslov prvaka.

Priliku za osvajanje tih bodova Siščani će imati već 8. siječnja na gostovanju kod talijanskog Merana, nakon čega ih očekuje i dvoboj na ledu Red Bulla. Pred domaćom publikom ponovno će zaigrati 22. siječnja, kada u Ledenoj dolini gostuje talijanska Cortina.