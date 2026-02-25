Loše vijesti za Pingvine: Pittsburgh bez Crosbyja najmanje mjesec dana

Podijeli :

digital photo by Larry MacDougal

NHL momčad iz Pittsburgha službeno je obznanila da će najmanje mjesec dana momčad biti bez svog kapetana, 38-godišnjeg Sidneyja Crosbyja, koji se ozlijedio na Zimskim olimpijskim igrama ovog mjeseca.

Ozljedu desne noge Crosby je zadobio u četvrtfinalnom susretu na Igrama u Milanu kada je njegova Kanada pobijedila Češku nakon produžetka. Kanada je kasnije dogurala do finala gdje je u produžetku poražena od Sjedinjenih Američkih Država.

Od početka karijere, od daleke 2005. godine, Crosby je član Pittsburgha gdje je i u aktualnoj sezoni iznimno važan igrač. Ove sezone je Crosby tijekom 56 nastupa postigao 27 pogodaka uz 32 asistencije. U briljantnoj karijeri Crosby je u dresu Pittsburgha ostvario ukupno 652 pogotka uz 1094 asistencije. S klubom je tri puta osvajao Stanley Cup, naslov prvaka NHL lige, 2009., 2016. i 2017. godine.

Trenutačno je Pittsburgh peti na ljestvici Istočne konferencije.