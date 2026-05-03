Pratite na SK: Zvijezda Orlanda propušta odlučujući susret protiv Detroita

AP Photo/John Raoux via Guliver

Krilo Orlanda Magica Franz Wagner službeno je proglašen nesposobnim za nastup u nedjeljnoj odlučujućoj, sedmoj utakmici prvog kruga NBA doigravanja protiv Detroit Pistonsa (SK1, 21:30).

Njemački 24-godišnji reprezentativac je ozlijeđen u četvrtoj utakmici, kad mu je dijagnosticirano istegnuće lista, zbog čega je morao propustiti i posljednja dva susreta. Wagnera su tijekom ove sezone mučile brojne ozljede pa je u osnovnom dijelu sezone nastupio u samo 34 utakmice.

Njegov izostanak je težak udarac za Magic, jer je Wagner s 20,6 koševa po utakmici drugi strijelac momčadi, a s 5,2 skoka treći skakač.

U doigravanju je Wagner na prosjeku od 16,8 koševa, 5,5 skokova, 3,5 asistencija i 2,8 ukradenih lopti.

Orlando je nakon četvrte utakmice imao prednost od 3-1, ali bez Wagnera u sastavu Magic je poražen u Detroitu (116-109) u petom susretu, da bi u šestoj utakmici na domaćem parketu propustio vodstvo od 24 koša (62-38) s početka treće četvrtine, ubacivši još samo 17 poena do kraja dvoboja u kojem su Pistonsi slavili s 93-79 te tako izborili sedmu utakmicu u svojoj dvorani.

