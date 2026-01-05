16-godišnji talent hat-trickom režirao nevjerojatni preokret Hrvatske na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

U ponedjeljak petog siječnja hrvatska U-20 hokejaška reprezentacija odigrala je svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu IIA, četvrtog ranga za reprezentacije. Nakon visokog poraza od Južne Koreje (12:2) Hrvatska je u drugom kolu igrala protiv domaćina Rumunjske.

Utakmice te dvije reprezentacije uvijek su izjednačene pa je tako bila i ova koja je odlučena u produžecima, a pobjedu je ostvarila hrvatska reprezentacija.

Prva trećina prošla je savršeno za Hrvatsku. U 18. minuti je 16-godišnji Matko Idžan zabio za vodstvo na kraju prvog perioda. Najmlađem od trojice Idžana (Vito, Bruno, Matko) za pogodak su asistirali Roko Goršić koji igra u Švedskoj te Bruno Zovko, igrač KHL Zagreba. Drugi period ipak nije bio toliko pozitivan za Hrvatsku.

Nakon manje od šest minuta Rumunji su preokrenuli rezultat na 2:1. Dvije minute kasnije Filip Svjetličić je zabio za 2:2, a taj rezultat na semaforu stajao je je četiri minute kada su Rumunji ponovno poveli.

Srećom po Hrvatsku, na ledu se često nalazio Matko Idžan koji je u 17. minuti zabio za 3:3. No, ni tu nije bio kraj hrvatskim mukama. Nešto manje od tri minute kasnije domaćini su zabili za 4:3, rezultat s kojim se otišlo u posljednju trećinu.

U petoj minuti posljednjeg perioda Tamas Marton zabio je za 5:3 te su Rumunji praktički već pisali pobjedu. Međutim, Roko Goršić i Filip Svjetličić s tim se nisu složili. U 10. minuti je igrač švedskog Sodertaljea zabio za 5:4 da bi pet minuta prije kraja igrač Siska u Alpskoj ligi, a “Vepar” u Prvenstvu Hrvatske zabio za 5:5.

Otišlo se zatim u produžetke gdje je nevjerojatni Idžan zaključio sjajnu utakmicu. Mladi 16-godišnjak je Rumunjima “uvalio” i treći gol kojim je kompletirao hat-trick, a samim time je donio i pobjedu Hrvatskoj.

Ovim slavljem Hrvatska je došla do dva boda na Svjetskom prvenstvu te su sada pretposljednji nakon dva kola.

Prvo mjesto vjerojatno je predaleko jer je Južna Koreja izrazito dominantna s dvije uvjerljive pobjede, ali medalja je na dohvatu ruke. U sljedećem susretu hrvatsku reprezentaciju čeka Velika Britanija koja je dosad upisala tijesnu pobjedu protiv Španjolske.