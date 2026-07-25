Tin Jedvaj ima novi klub

Podijeli :

AP Photo/Jeremias Gonzalez via Guliver

Tin Jedvaj vrlo je blizu odlaska iz Panathinaikosa i karijeru bi trebao nastaviti u saudijskom Al Shababu, prenose grčki mediji. Hrvatski branič više nije u planovima novog trenera Jacoba Neestrupa, pa se očekuje da će nakon tri godine napustiti atenski klub, iako mu ugovor traje još jednu sezonu.

Prema dostupnim informacijama, saudijski klub već je ishodio potrebna odobrenja za realizaciju transfera, a Jedvaj se navodno već priključio pripremama Al Shababa u Austriji. Time bi uskoro trebao i službeno postati novi član kluba iz Rijada.

Napokon se oglasio Fenerbahče: Evo što kažu o Livakoviću u Dinamu Samo na SK4: Thun igra tešku utakmicu uoči Dinama, trener se žali na prednost Modrih

Za 30-godišnjeg stopera to neće biti prvi angažman na Bliskom istoku jer je tijekom 2023. godine nekoliko mjeseci proveo u Al Ainu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U dresu Panathinaikosa odigrao je 95 utakmica, postigao sedam pogodaka i dodao dvije asistencije, a s grčkim velikanom osvojio je i nacionalni Kup. Njegov odlazak dio je rekonstrukcije momčadi koja se provodi ovog ljeta.

Prije nekoliko mjeseci spominjao se i mogući povratak u Dinamo, no čini se da od tog transfera neće biti ništa. Jedvaj je tijekom karijere nastupao za Romu, Bayer Leverkusen, Augsburg, Lokomotiv Moskvu i Al Ain, a za hrvatsku reprezentaciju skupio je 26 nastupa te bio dio srebrne generacije sa Svjetskog prvenstva 2018. godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.