Direktor Hanžekovićevog memorijala za SK: ‘Imao sam privilegiju biti u domu Cristiana Ronalda’

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Pričao je kako je uspio dovesti sjajna imena na najjači Hanžekovićev memorijal u povijesti, koliko je komplicirano privoljeti svjetsku rekorderku na dolazak, a u gold seriji imamo najmanji budžet, koliko je cijenjeno najstarije hrvatsko sportsko natjecanje, ispričao je anegdotu kako je Sandra Perković “posudila” svoju medalju svim stanovnicima Dubrave, a za kraj je ispričao kako je išao u dom Cristiana Ronalda zahvaljujući svom projektu Ice Wonderland ciji je također direktor.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.