Veliki povratak: Četvrto uzastopno zlato Ingebritsena nakon godine dana izbivanja

Nakon gotovo godinu dana bez natjecanja, Norvežanin Jakob Ingebrigtsen osvojio je u Birminghamu svoj četvrti uzastopni naslov europskog prvaka u utrci na 5000 metara, ispred Nijemca Floriana Bremma i Francuza Etiennea Daguinosa.

Nakon operacije Ahilove tetive u siječnju, dvostruki svjetski prvak (2022. i 2023.) i dvostruki olimpijski prvak (1500 m 2021., 5000 m 2024.) prešao je ciljnu liniju za 13 minuta i 15.29 sekundi. Svjetski prvak na 10 000 metara i kandidat za postolje, Francuz Jimmy Gressier, završio je četvrti.

“Sanjao sam o ovom trenutku prije dva tjedna, kada sam stavio svoje ime na popis“, rekao je Ingebrigtsen, uživajući u trenutku na stazi, s norveškom zastavom prebačenom preko ramena.

To je trijumfalan povratak za 25-godišnjeg Norvežanina, koji se nije natjecao od Svjetskog prvenstva u Tokiju.