Novi svjetski rekord nestvarnog Duplantisa

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver Images

Šveđanin Armand Mondo Duplantis oborio je vlastiti svjetski rekord u skoku s motkom s preskočenih 6.29 metara na atletskom mitingu u Budimpešti.

S 25 godina, “Mondo” Duplantis je 13. put oborio svjetski rekord, treći u 2025. nakon Clermont-Ferranda (6,27 m) u veljači i Stockholma (6,28 m) kod kuće 15. lipnja. U utorak je u Budimpešti preskočio letvicu na 6,29 m u svom drugom pokušaju.

Od nastupa u Stockholmu ostvario je tri uzastopna uspjeha na šest metara i više (6,13 m u Ostravi u Češkoj, 6,00 m u Eugeneu u Oregonu i 6,05 m u Monaku). Duplantis je zabilježio svoju 33. natjecateljsku pobjedu, a neporažen je od Monaka 21. srpnja 2021.

U Mađarskoj je osigurao pobjedu preskočivši letvicu od 6.11 metara u svom prvom pokušaju ispred Grka Emmanouila Karalisa (6,02 m) i Australca Kurtisa Marschalla (5,83 m). U drugom pokušaju na 6,29 m, Duplantis je dotaknula letvicu jednom nogom i trbuhom, ali je ostala na blokovima i skok je bio valjan.

Duplantis je očito favorit za treći uzastopni svjetski naslov na otvorenom, u Tokiju za mjesec dana (13.-21. rujna).