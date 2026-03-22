Bloudek osvojio peto mjesto na Svjetskom dvoranskom prvenstvu na 800 metara

Hrvatski atletičar Marino Bloudek osvojio je peto mjesto u finalu utrke na 800 metara na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Toronu.
Bloudek je u kvalifikacijama trčao 1:46.20, u polufinalu 1:45.92, da bi u finalu bio najbrži istrčavši 1:45.31 što je 12 stotinki sekunde slabije od njegovog hrvatskog rekorda postavljenog ove zime.
Zlatnu medalju osvojio je Amerikanac Cooper Lutkenhaus s rezultatom 1:44.24, srebro je osvojio Belgijanac Eliott Crestan koji je postavio rezultat 1:44.38, dok je bronca pripala Španjolcu Mohamedu Attaouiju s rezultatom 1:44.66.
Ispred Bloudeka je bio i Australac Pet Bol (1:45.14).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!