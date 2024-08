Lena Stojković poražena polufinalu Olimpijskih igara, borit će se za broncu

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Hrvatska tekvondoašica Lena Stojković nije se u srijedu plasirala u finale kategorije do 49 kg na Olimpijskim igrama u Parizu.

Bolja od nje je sa 2-0 (8-0, 11-5) bila aktualna olimpijska pobjednica Tajlanđanka Panipak Wongpattanakit. Tajlanđanka je uvjerljivo dobila prvu rundu 8-0. U drugoj rundi, Stojković je uspjela zadati joj jedan udarac u glavu i iznuditi dvije opomene, ali to nije bilo dovoljno.

Stojković, koja je dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja, za broncu će se u svom prvom nastupu na olimpijskim igrama boriti protiv jedne od dvije natjecateljice koje budu najbolje u repesažu.

U osmini finala je Stojković s 2-0 pobijedila predstavnicu Kanade Josipu Kafadar, porijeklom Hrvaticu, a u četvrtfinalu sa 2-1 pobijedila Tunižanku Ikram Dhahri Stojković se inače bori u kategoriji do 46 kg, ali u Parizu nastupa u olimpijskoj kategoriji do 49 kg u kojoj se spajaju kategorije od 46 do 53 kg.