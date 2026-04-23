Gvardiol je završio sezonu, više se neće vraćati u sastav Cityja!

xMarkxCosgrove/NewsxImagesx via Guliver Image

Joško Gvardiol neće se vraćati u sastav Manchester Cityja za utakmice u ovoj sezoni Premier lige, piše Manchester Evening News.

Hrvatski reprezentativni branič izvan terena je još od siječnja, kada je zadobio prijelom potkoljenične kosti desne noge. Nakon ozljede podvrgnut je operaciji, a iako se u početku nagađalo da bi se mogao vratiti treninzima prije kraja sezone, sada je izglednije da će potpuno spreman biti tek za predsezonske pripreme.

Njegov povratak u dres Manchester Cityja očekuje se na početku sezone 2026./2027. Do ozljede je upisao 23 nastupa u svim natjecanjima, uz dva pogotka i pet asistencija, dok se njegova momčad u međuvremenu vratila u borbu za naslov i trenutačno drži vrh ljestvice Premier lige.

Vrijeme njegovog oporavka važno je i za hrvatsku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatska će nastupiti u skupini L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom.