Kovačević: Dogovorio sam se s dečkima da ovaj tjedan osvojimo naslov

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je u 31. kolu SuperSport HNL-a slavio u Puli protiv Istre 2:0, a golove su zabili Luka Stojković u 23. i Dion Drena Beljo u 45. minuti.

Momčad Marija Kovačevića u nedjelju na Maksimiru dočekuje Varaždin, a pobjedom bi četiri kola prije kraja i matematički osigurala naslov uz 13 bodova prednosti ispred Hajduka.

Kovačević je nakon pobjede u Puli dao izjavu za MAXSport.

Rutinska pobjeda.

“Ispalo je rutinski, igrali smo dobro. Zadnje dvije godine ovdje nismo pobijedili. Ali danas smo bili bolji od prve minute. Ne mogu ništa zamjeriti igračima, već im od srca čestitati i pripremiti se za Varaždin da proslavimo titulu.”

Niste puno mijenjali, dali ste priliku Valinčiću i Lisici, igračima koji su iz Istre došli u Dinamo.

“I Hoxha je krenuo. Dobro su odigrali. Morali smo mijenjati, a protiv Varaždina će netko drugi igrati. Veseli me svaki igrač koji dobije priliku. Imamo širok kadar. Nadam se da će tako i nastaviti.”

Protiv Varaždina možete osigurati titulu.

“Dogovorio sam se s dečkima da ovaj tjedan to završimo. Dobili smo bonus od Hajduka, koji je izgubio (od Osijeka 0:1, op. a.) Igramo doma, pobjeda nam donosi titulu i veselim se utakmici. Varaždin je kvalitetan, danas je pobijedio Rijeku.”