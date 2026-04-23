VIDEO / Španjolci u šoku, Yamal bi zbog ove ozljede mogao propustiti SP!

U Barceloni vlada velika zabrinutost zbog ozljede Laminea Yamala, a prve informacije ne ulijevaju optimizam.

Mladi napadač Barcelone ozlijedio se na utakmici protiv Celte u La Ligi. Nakon što je realizirao jedanaesterac, samo nekoliko sekundi kasnije pao je na travnjak i uhvatio se za stražnju ložu, nakon čega je uz vidljive bolove napustio teren i otišao u svlačionicu.

Prema navodima španjolskih medija, među kojima su emisija El Partidazo de Cope i Mundo Deportivo, postoji sumnja na puknuće stražnje lože, iako se još čekaju dodatne pretrage koje će potvrditi točnu dijagnozu.

Takav scenarij mogao bi imati ozbiljne posljedice, ne samo za Barcelonu nego i za španjolsku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva. Ako se potvrdi teža ozljeda, njegov nastup na početku turnira mogao bi biti upitan.

Duljina izbivanja ovisit će o težini ozljede:

lakše istegnuće: 1 do 3 tjedna

djelomično puknuće: 4 do 8 tjedana

potpuno puknuće: 3 do 6 mjeseci

U najtežem slučaju to bi bio velik udarac i za Yamala i za Barcelonu, koja se oslanja na njegovu odličnu sezonu, ali i za Španjolsku koja ima visoke ambicije.

U klubu sada čekaju rezultate pregleda, dok raste zabrinutost i u reprezentaciji. Više informacija očekuje se uskoro, no već sada je jasno da je situacija ozbiljna.

Podsjetimo, Yamal ove sezone ima sjajan učinak — u 46 nastupa postigao je 25 golova i upisao 18 asistencija.