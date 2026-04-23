VIDEO / Nadal i Courtouis na Bernabeuu igraju protiv Sinnera i Bellinghama, a ‘sudi’ Florentino Perez!?

Foto: Alvaro de Grado

U Madridu je u tijeku ATP Masters 1000 turnir, a ove godine posebnu ulogu ima Santiago Bernabeu, stadion Real Madrida. Na njemu se odrađuju treninzi najboljih tenisača pa se tako Jannik Sinner danas našao na terenu.

Nije prvi igrač svijeta tamo bio sam. Njemu se s reketom u ruci pridružio Jude Bellingham, a s druge strane bio je legendarni “Kralj zemlje” Rafael Nadal koji je igrao s vratarom Real Madrida Thibautom Courtoisom.

Sve to iz sudačke stolice budno je pratio predsjednik Real Madrida Florentino Perez.