Sjajni Švicarac Franjo osvojio i treće zlato na ZOI

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson via Guliver

Švicarski skijaš Franjo von Allmen osvojio je treću zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama pobijedivši u srijedu u superveleslalomu na stazi Stelvio u Bormiju.

Von Allmen je u veleslalomu slavio s vremenom 1:25.32, srebro je pripalo Amerikancu Ryanu Cochranu-Siegleu koji je bio 13 stotinki sporiji, a bronca još jednom Švicarcu, trenutačno najboljem skijašu svijeta Marcu Odermattu koji je imao 28 stotinki zaostatka za pobjednikom.

Ovo je za 24-godišnjeg Von Allmena treća zlatna medalja na ovim Igrama nakon što je u subotu osvojio zlato u spustu te u ponedjeljak u ekipnoj kombinaciji s Tanguyem Nefom.

Von Allmen je prvi alpski skijaš koji je osvojio tri zlata na istim Olimpijskim igrama od Tonija Sailera (1956.) Jean-Claudea Killyja 1968. U to vrijeme na programu su bile samo tri discipline (spust, veleslalom, slalom).

Odermatt, kojeg se smatralo favoritom, stigao je do treće medalje na ovim Igrama nakon što je u ekipnoj kombinaciji s Loicom Meillardom osvojio srebro.

Rezultati superveleslaloma za skijaše na ZOI u Cortini d’Ampezzo:

1. Franjo von Allmen (Švi) 1:25.32

2 Ryan Cochran-Siegle (SAD) 1:25.45 +0.13

3. Marco Odermatt (Švi) 1:25.60 +0.28