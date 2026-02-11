Sad je osvojio zlato na ZOI, a prije samo dva mjeseca doživio je tragediju

Podijeli :

AP Photo/Mosa'ab Elshamy via Guliver

Prije samo dva mjeseca razbijao je vrata hotelske sobe u Italiji kako bi ondje zatekao preminulog reprezentativnog kolegu, dva dana je plakao i razgovarao s karabinjerima, a danas je olimpijski prvak u biatlonu.

Johan Olav Botn (26) prošao je put od pakla do raja, kako bi se popeo na Olimp, pogledao prema nebu i rekao:

“Sivert, uspjeli smo. Ovo je za tebe!”

Sve što je prošao u svojoj karijeri, ali i u posljednja dva mjeseca, sada 26-godišnji norveški biatlonac Johan-Olav Botn, jednog bi se dana moglo pretvoriti i u izvrstan scenarij za dobar film.

Od talentiranog biatlonca, koji je godinama krčio put do A reprezentacije Norveške, preko preživljenog pakla u hotelskoj sobi u Italiji, do titule olimpijskog prvaka u prestižnoj individualnoj utrci na 20 kilometara.

Johan-Olav Botn danas je junak malog norveškog Starheima, mjesta od 500 stanovnika, koji su u utorak svi do jednog prošetali do njegove kuće kako bi njegovim roditeljima čestitali uspjeh malog susjeda.

Danas Johan živi u Lillehammeru, gdje trenira pod nadzorom Andersa Overbyja, koji je i najzaslužniji za njegov meteorski uspon.

Dominirao je prije dvije godine u IBU kupu i to nije moglo promaknuti norveškim trenerima, koji su morali napraviti ozbiljne rezove kako bi mu pronašli mjesto u A reprezentaciji. A kada je ušao u najjaču selekciju, krenule su i pobjede u Svjetskom kupu.

Da nije bilo nesretnog Božića u Italiji i smrti dobrog prijatelja Siverta Bakkena, vjerojatno bi sezonu 25/26 Johan-Olaf pamtio po najljepšem, a ovako će sjećanje na povijesno zlato uvijek izazvati pogled prema nebu:

“U posljednjem krugu često sam tražio Siverta i imao osjećaj da trči sa mnom! Zapravo, siguran sam da je bio negdje tu i da se sada raduje“, rekao je mladi Botn novinarima u ciljnoj areni stadiona u Antholzu.

A koji su njegovi krajnji dometi, saznat ćemo i na ovim Zimskim olimpijskim igrama.