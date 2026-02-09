Legendarni snowboarder zbog svog komentiranja na meti kritika: ‘Popijte piće svaki put kad…’

Podijeli :

AP Photo/Sergei Grits via Guliver

Osvajač tri zlatne olimpijske medalje u halfpipeu, Shaun White, na Igrama u Milanu i Kortini ima drugačiju ulogu, u kojoj je već uspio razljutiti svoje sunarodnjake.

White je, bez sumnje, jedna od najvećih legendi snowboarda, a karijeru je završio nakon osvojenog zlata na Igrama u Pekingu. Četiri godine kasnije, na Igrama u Milanu i Cortini se nalazi kao stručni konzultant za NBC, ali čini se da se nije najbolje snašao u toj ulozi.

“Bio sam baš uzbuđen što će Italija biti domaćin ovih Olimpijskih igara jer sam se sjajno proveo 2006. godine, pa sam znao da su dorasli zadatku. Vratiti se ovdje 20 godina kasnije je nevjerojatno“, rekao je White tijekom programa.

Konkretno, ono što je rekao možda jedino i nije sporno, no onima koji su gledali prijenos, posebno otvaranje Igara, zasmetalo je što je White pričao gotovo isključivo o svojim putovanjima i osobnim anegdotama.

“Zašto se otvaranje Olimpijskih igara svodi na priču Shauna Whitea o njegovim putovanjima oko svijeta?“

“Može li netko reći Shaunu Whiteu da prestane pričati? Ne moramo čuti o tvojim slavnim danima ili da si bio u velikom broju zemalja, ali da nikada nisi bio u Indiji, a voliš indijsku kuhinju. Odličan sportaš, ali nije dobar komentator.“

“Drago mi je što sada znam sve zemlje u kojima je Shaun White bio.“

“Popijte piće svaki put kada Shaun White spomene svoj brend i poslovne avanture.“

Zanimljivo je da je White najavio kako će se drugačije uživjeti u ulogu komentatora nego što je to do sada bio slučaj, jer je prije početka Igara istaknuo da planira učiti od svih oko sebe.

“Jasno je da pratim sve što se događa, kako na planini, tako i izvan nje. Bio sam na sastanku o ceremoniji otvaranja, razgovarali smo o tome kako ćemo najaviti određene sportaše, o temama kojima ćemo se baviti, kako će sve teći. Veoma sam uzbuđen jer je to drugačiji izazov za mene“, otkrio je White.

Tko će Whitea naslijediti na tronu u half-pipeu saznat ćemo u petak, kada je zakazano finale u konkurenciji muškaraca.