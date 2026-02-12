Karlsson dominantna u skijaškom trčanju, Sobol 88., Hadžić 97.

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Šveđanka Frida Karlsson osvojila je olimpijsko zlato u utrci skijaškog trčanja slobodnim stilom na 10 km u Teseru, na kojoj su nastupile dvije hrvatske prestavnice - Ema Sobol je bila 88, a Tena Hadžić 97. od 111 sudionica.

Karlsson je osvojila zlatnu medalju s vremenom 22:49,2 minute, a njezina sunarodnjakinja Eba Anderson osvojila je srebrnu medalju, 46,6 sekundi iza pobjednice. Brončana medalja je, unatoč slomljenom rebru, pripala Amerikanki Jessici Diggins s vremenom 23:38,9 minuta.

Sobol je završila kao 88. s vremenom od 29.04.6 minuta, a Hadžić je zauzela 97. poziciju s vremenom od 30.39.9 minuta.

Hadžić je ranije u sprintu zauzela 66. mjesto, a debitantica Ema Sobol je bila 75. Ovo je bila njihova zadnja disciplina na ovim ZOI.