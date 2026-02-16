Kanađanka uzela zlato u jednoj od najatraktivnijih skijaških disciplina

Podijeli :

xJustPictures.ch JarixPestelaccix via Guliver

Kanađanka Meghan Oldham osvojila je zlatnu medalju u slobodnom skijanju u big air disciplini na Zimskim olimpijskim igrama u Livignu.

Za 24-godišnju Kanađanku druga je to medalja na ovim ZOI nakon što je bila treća u disciplini Slopestyle.

Oldham je pobijedila sa 180.75 bodova ispred braniteljice zlata iz Pekinga Kineskinje Eileen Gu sa 179.00 i Talijanke Flore Tabanelli koja je sakupila 178.25 bodova.

Početak natjecanja je pomaknut za sat vremena zbog snježnih padalina u Livignu.

Jedna od glavnih kandidatkinja za zlato, Švicarka Mathilde Gremaud, odustala je neposredno prije početka natjecanja zbog ozljede. Gremaud i njezina sunarodnjakinja Anouk Andraska, doživjele su pad tijekom treninga i ozlijeđene su. Andraska je ozlijedila zglob, a Gremaud kuk.