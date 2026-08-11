Zvezda doživjela debakl u Ligi prvaka, bez zabijenog gola ispali su od izraelskog predstavnika

Podijeli :

xMarkoxMetlasx/xMNxPressx via Guliver Image

Crvena zvezda je u dvomeč trećeg pretkola Lige prvaka ušla kao veliki favorit protiv izraelskog Hapoela Beer Sheve, no to u prvoj utakmici nisu opravdali. Na gostovanju u Mađarskoj izgubili su s 1:0 da bi u drugom susretu, na Marakani, izraelski klub ponovno slavio, ovaj put s 2:0, i izborio play-off Lige prvaka.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova što je išlo na ruku Hapoela. Nervoza je rasla kod crveno-bijelih čiji je trener Dejan Stanković u 57. minuti zaradio crveni karton. Samo četiri minute nakon tog isključenja je Igor Zlatanović, nekadašnji igrač Partizana, zabio za 1:0 Hapoela i ukupno vodstvo od 2:0.

Nisu tu stale muke Crvene zvezde jer je u 79. minuti Javon East pogodio za 2:0. Sve nade za beogradski klub bile su izgubljene i Hapoel je na kraju slavio s ukupnih 3:0. Veliko je to razočaranje za Crvenu zvezdu koja će u play-offu Europske lige igrati protiv češke Viktorije iz Plzena.

Hapoel je ovom pobjedom izborio play-off Lige prvaka gdje će igrati s azerbajdžanskim Sabahom kojega vodi Valdas Dambrauskas. Nijedna od te dvije ekipe nikada nije igrala grupnu i ligašku fazu Lige prvaka pa će tako elitno nogometno natjecanje dobiti debitanta u sezoni 2026./2027.