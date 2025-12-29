Žele ga Hajduk i Rijeka, ali on bi najradije u Osijek?

Nogomet 29. pro 2025
HNK Vukovar 1991

Njegove igre nisu prošle nezapaženo.

Nogometaš Vukovara Robin Gonzalez je ove sezone dosad upisao šest golova i dvije asistencije. Kolumbijac je izravno sudjelovao u čak 42 posto svih golova Vukovara.

Na meti je nekoliko HNL klubova, to su Hajduk, Rijeka i Osijek. Vukovar je za svog ponajboljeg igrača stavio cijenu od milijun eura.

Glas Slavonije, koji se poziva na izvore bliske Gonzalezu, tvrdi da bi Kolumbijac, kad bi već morao ići u neki HNL klub, najradije išao u Osijek.

