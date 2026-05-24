Senzacija i šok u Portugalu: Drugoligaš pobijedio Sporting i osvojio Kup

Podijeli :

Valter Gouveia SPP by Guliver

SCU Torreense priredio je veliko iznenađenje osvojivši portugalski Kup pobjedom 2:1 nakon produžetaka protiv Sportinga. Sporting je u finalu lovio svoj 19. naslov, dok je Torreense nastupio tek u drugom finalu Kupa u klupskoj povijesti.

Torreense je poveo već u četvrtoj minuti pogotkom KevinA Zohija, a Sporting je izjednačio u 54. minuti preko Luisa Javiera Suáreza.

Ključni trenutak dogodio se u drugom produžetku kada je Maximiliano Araújo skrivio kazneni udarac i pritom dobio crveni karton. Odgovornost je preuzeo stoper Stopira, koji je preciznim udarcem s bijele točke u 109. minuti donio Torreenseu senzacionalan trofej.

Osvajanjem kupa Torreense je izborio i nastup u grupnoj fazi Europa lige sljedeće sezone. Ipak, klub do kraja sezone očekuje još jedna važna utakmica — uzvrat doigravanja za ulazak u prvu portugalsku ligu protiv Casa Pije, nakon što je prvi susret završio bez pogodaka.