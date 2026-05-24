Neredi u Torinu, gradski derbi kasnio sat vremena zbog brutalnog sukoba navijača

AP Photo/Massimo Pinca by Guliver

Uoči gradskog derbija između Torina i Juventusa, poznatog kao Derby della Mole, izbili su ozbiljni sukobi navijačkih skupina u blizini stadiona.

Došlo je do masovnog gađanja raznim predmetima, a napeta atmosfera kasnije se prenijela i na tribine. Policija je morala intervenirati kako bi spriječila daljnju eskalaciju nasilja, piše Calciomercato.

Kako bi rastjerala sukobljene navijače i uspostavila red, policija je koristila i dimne bombe, što je izazvalo dodatni kaos oko stadiona. Prema izvještajima agencije ANSA, uhićeno je više osoba iz obje navijačke skupine, a ozlijeđeno je i nekoliko policajaca. Situacija je dodatno eskalirala nakon što je objavljeno da je jedan 45-godišnji muškarac teško ozlijeđen i u kritičnom stanju prevezen u bolnicu, iako još nije jasno radi li se o navijaču ili policajcu.

Zbog ozbiljnosti incidenta, navijači Juventusa putem megafona čak su tražili od kapetana Manuela Locatellija da momčad ne nastupi u utakmici. Iz Juventusa je potom reagirao i direktor kluba Damien Comolli, koji je izrazio zabrinutost i najavio posjet ozlijeđenima, naglasivši da su ga događaji duboko potresli.