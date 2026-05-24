Dinamo mu je uručio otkaz nakon povijesnog poraza u LP: Ovako su mu čestitali na ulasku u Premier ligu

Podijeli :

xPaulxChestertonx via Guliver

Hull City nakon devet godina izbivanja vratio se u Premier Ligu na iznimno dramatičan način, a ključnu ulogu u tom uspjehu imao je hrvatski trener Sergej Jakirović, koji je momčad vodio do pobjede u finalu doigravanja na Wembleyju.

Odluka o povratniku u elitni rang engleskog nogometa pala je u samoj završnici utakmice, u petoj minuti sudačke nadoknade. Tada je junak susreta postao Oli McBurnie, koji je postigao jedini pogodak na utakmici i tako Hull odveo natrag u Premier ligu.

Njegov gol vrijedi ne samo promociju, nego i golemu financijsku nagradu koja se procjenjuje na oko 230 milijuna eura, čime je ovaj trijumf jedan od najvrjednijih u novijoj povijesti kluba.

Jakiroviću je na velikom uspjehu čestitao i njegov bivši klub Dinamo s kojim se nije oprostio na najljepši način: “Ovaj vikend nije samo nama prošao u slavljeničkom raspoloženju – čestitamo našem bivšem treneru Sergeju Jakiroviću na velikoj pobjedi i ulasku u Premier ligu s njegovim Hullom”, stoji u objavi hrvatskog prvaka.