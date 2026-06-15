Evo što je rekao španjolski izbornik nakon senzacionalnog kiksa

U najvećem iznenađenju dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva Zelenortski Otoci otkinuli su dva boda Španjolskoj.

“Pokušavali smo na sve načine, ali suparnik je odigrao krajnje organizirano”, izjavio je španjolski izbornik Luis de la Fuente nakon što je njegova reprezentacija odigrala remi samo 0-0 protiv Zelenortskih Otoka na startu skupine H Svjetskog prvenstva.

“Stvorili smo puno prilika, ali nismo imali prave svježine na ovoj razini natjecanja. Suparnik se smjestio duboko u svom dijelu terena i odigrao je maksimalno koncentrirano od početka do kraja. Tada je teško probiti i doći do pogotka. Jednostavno rečeno, ovo je bila jedna od onih utakmica kada lopta ne želi ući u njihovu mrežu. Imali smo veliku želju, pobjeda je bila jedini cilj, to smo i pokazivali svojom igrom, ali ovaj put nije išlo”, rekao je De la Fuente te se osvrnuo na ubacivanje u igru oporavljenika Lamine Yamala i Nica Williamsa koji nisu bili predviđeni za igru.

“Cilj je postupno im davati vremena na terenu. Moraju ući u ritam i doći do samopouzdanja. Tako će biti i ubuduće, a nadam se da ćemo mi kompletno igrati bolje“, dodao je De la Fuente.