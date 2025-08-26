Zasad ništa od Livakovića u Premier ligi? ‘Nije sklon prihvatiti ponudu engleskog kluba’

Nottingham Forest je poslao ponudu za Dominika Livakovića, no upitno je hoćemo li ga gledati u dresu engleskog kluba.

Na Otoku pišu kako su pregovori u poodmakloj fazi, no iz Turske stižu drugačije informacije.

“Nottingham Forest poslao je prvu službenu ponudu za Dominika Livakovića. Međutim, hrvatski vratar zasad nije sklon prihvatiti ponudu engleskog kluba. Iako želi napustiti Istanbul, još uvijek nije uvjeren da je ovo pravi potez za nastavak njegove karijere”, navodi novinar turskog Fanatika Samet Çayır.

Hrvatski vratar nema trenutno sreće u Istanbulu, u proljetnom dijelu prošle sezone branio je na samo šest utakmica, a posljednji put Fenerov je gol čuvao u svibnju. Na sve tri utakmice ove sezone bio je rezerva.