Zajc spasio Dinamo pa poručio: ‘Igraju specifičan nogomet, moramo biti zadovoljni’

Dinamo je u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka remizirao s Thunom 1:1 u Švicarskoj. Domaćin je poveo u 20. minuti preko Brightona Labeaua, dok je Miha Zajc u 86. minuti donio Zagrepčanima izjednačenje i povoljan rezultat uoči uzvrata na Maksimiru.
Dvoboj na umjetnoj travi stvarao je dodatne probleme Dinamu, a upravo je specifičnost terena istaknuo i strijelac jedinog pogotka za hrvatskog prvaka.
“Moramo se prilagoditi, nije to izgovor. Znali smo što nas očekuje, moramo bolje odigrati kakva god trava bila. Moramo gledati naprijed, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo tamo biti bolji. Na kraju moramo biti zadovoljni što smo dali gol i što je ostalo neriješeno“, rekao je Zajc.
Slovenski veznjak smatra da je Dinamo u nastavku susreta izgledao bolje.
“Htjeli smo više, prvo poluvrijeme smo mogli odigrati bolje. Specifičan je teren, a i oni su nezgodna ekipa. Bilo nam je teško, ali kasnije smo bili puno bolji i šteta što nismo više zabili”, dodao je.
Osvrnuo se i na stil igre švicarskog prvaka:
“Znali smo da će biti teško jer je to prva utakmica. Imaju dva napadača, igraju specifičan nogomet, bili smo loši na dugim loptama i onda je sve teže. Znali smo da ne smijemo izgubiti glavu, bili smo mirni i to smo pokazali. Kad povučemo crtu, mislim da moramo biti zadovoljni.”
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