Zaboravite na spavanje: Evo kada će se igrati utakmice na SP-u 2026

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku ugostit će 48 reprezentacija.

Naoružajte se kavom i sve što je potrebno da ne biste zaspali, jer će se utakmice igrati duboko u noć i rano ujutro.

Grupna faza trajat će od 11. do 27. lipnja, a 104 utakmice u 16 gradova će se igrati u četiri različita termina, pa bi to trebalo izgledati ovako:

18:00 sati – prvi susret dana

21:00 sat – udarni večernji termin
00:00 sati
03:00 sata ujutro

No tu nije kraj cijeloj priči. Najatraktivnije utakmice, one koje se igraju u najvećim gradovima na zapadnoj obali poput Los Angelesa, mogle bi u Hrvatskoj biti iza 5 ujutro.  Prvenstvo se igra u 16 gradova raspoređenih u četiri vremenske zone.

Da se igra u terminima koji su povoljni za europsku publiku, od 18 i 21 sat, početak utakmice u SAD-u bi bio u podne ili rano poslijepodne. Problem su i voske temperature koje ljeti u gradovima poput Dallasa, Miamija ili Houstona redovito prelaze 40 stupnjeva Celzija.

Kako će to sve izgledati, saznat ćemo 5. prosinca u Washingtonu kada će FIFA objaviti konačan raspored nakon ždrijeba skupina.

