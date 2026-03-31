Vušković po četvrti put najbolji mladi igrač mjeseca u Bundesligi

Hrvatski branič Luka Vušković nastavlja dominirati u njemačkoj eliti.
Mladi stoper hrvatske reprezentacije, koji se nalazi na posudbi u HSV-u iz Tottenhama, po četvrti je put proglašen najboljim mladim igračem mjeseca.
Vušković je nagradu osvajao u rujnu, listopadu, siječnju i ožujku.
Preostale nagrade podijelila su još samo dvojica igrača – Yacouba Diomandé iz RB Leipziga, koji je slavio u prosincu i veljači, te Ibrahima Maza iz Bayer Leverkusena, koji je bio najbolji u studenome.
A osim na klupskoj razini, Vušković je nedavno zabio i prvijenac u dresu hrvatske reprezentacije u prijateljskom ogledu protiv Kolumbije.
