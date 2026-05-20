Na Maksimiru će se u zadnjem kolu HNL-a umiroviti čak četvorica igrača?

U posljednjem, 36. kolu HNL-a Dinamo će u subotu od 18.45 na Maksimiru dočekati Lokomotivu.

Osim proslave Dinama za duplu krunu, kako javlja Germanijak, utakmicu će obilježiti i odlazak četiri igrača u mirovinu. Prvi među njima je formalno igrač Lokomotive, Domagoj Antolić.

Za Dinamo je odigrao 172 utakmice te osvojio sedam naslova prvaka, četiri Kupa i jedan Superkup. Nakon toga otišao je u poljsku Legiju, a posljednjih godina mučile su ga ozljede.

Karijeru završava i iskusni lijevi bek Marin Leovac. On je posljednji nastup za Lokomotivu imao je još prošle jeseni u porazu protiv Gorice 4:1.

Na kraju sezone od profesionalnog nogometa mogao bi se oprostiti i Dino Perić. Posljednje minute za Dinamo odigrao je protiv Hajduka u prosincu 2024., a ukupno je skupio 184 nastupa u plavom dresu.

Na listi mogućih umirovljenika nalazi se i francuski stoper Kevin Theophile-Catherine (37). On je dvaput odlazio iz Dinama i vraćao se, a za Plave je upisao 223 nastupa.