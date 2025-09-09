Vlaović za SK: Svidio mi se potez navijača Crne Gore, a za Modrićevu karijeru jedna je stvar totalno nebitna

Podijeli :

Goran Mehkek/CROPIX via Guliver

Hrvatska je napravila još jedan važan i veliki korak prema Svjetskom prvenstvu. Na Maksimir došla je Crna Gora, a na kraju završilo sa uvjerljivih 4:0. Ono što nas definitivno i sigurno veseli je da smo vodeći u kvalifikacijskoj grupi i da bi plasman mogli osigurati čak 9. listopada ako ostvarimo pozitivan rezultat protiv Češke.

Goran Vlaović je za Sport Klub komentirao još jedan natjecateljski meč Hrvatske, koji je završio uspješno. Dotaknuo se vodećeg mjesta u poretku, Češke, pljeska i pozdrava prema Robertu Prosinečkom, povijesnog dosega u kvalifikacijama za svjetsku smotru te Tonija Fruka.

POVEZANO VIDEO / Cijeli Maksimir ustao je na noge, poslušajte ovacije Modriću pri izlasku iz igre VIDEO / Sjajna Hrvatska deklasirala Crnu Goru i juri prema SP-u, ovacije Modriću!

Kako ste vidjeli uvjerljivu pobjedu protiv Crne Gore?

“Rezultatski je bilo uvjerljivo, a tome je doprinijelo isključenje. Ono što je bitno jest da smo prilično rano otključali vrata ili u pravom trenutku tako da je sve bilo lakše. Ponekad se zna zakomplicirati u nogometu ako se ne zabije gol na vrijeme bez obzira što smo bili bolji i kvalitetni na terenu. Dogodi se nekakva kontra i postane teže ako suparnik zabije. U ovom slučaju to se nije dogodilo tako da super. Pobjeda nam na neki način otvara vrata i stavlja nas u poziciju da smo glavni favoriti za osvajanje ove grupe te odlazak na Svjetsko prvenstvo. Vjerujem da će se to dogoditi i drago mi je da bilo dosta izmjena u početnom sastavu da što više igrača dobije određenu minutažu jer smatram da će nam trebati.”

Vodeći smo u grupnoj fazi i imamo priliku da je osvojimo s obzirom da za mjesec dana igramo sa Češkom, koja je drugoplasirana. U slučaju pobjede, prvo mjesto bit će definitivno osigurano jer već imamo bolji međusobni omjer s njima (uvjerljiva pobjeda od 5:1 u prvoj utakmici).

“Da, ne vjerujem da će se drugačije dogoditi odnosno da ne budemo prvi pa čak ako ne pobijedimo. Imamo odličan rezultat iz prve utakmice, koju smo igrali kod kuće. U nogometu nikada se ne zna, ali mislim da Hrvatska neće ići tamo na bilo kakav drugi rezultat osim pobjede i da smo sposobni za to jer imamo igrače, koji će biti u sve boljoj formi s obzirom da su prvenstva počela. Očekujem još bolju formu naših igrača, a kvaliteta je dosta na našoj strani.”

Sraz u Pragu bit će poseban jer je to jubilarna, 100. utakmica za izbornika Zlatka Dalića (protiv Crne Gore bila 99.).

“To je interesantno za kroničare, novinare i povjesničare, ali siguran sam da Daliću i njegovim igračima nije toliko bitan podatak ni trenutak. Reprezentacija uvijek igra sa željom da pobijedi i neće biti drugačije ako izbornik Dalić ima 99., 100. ili 101. utakmicu.”

Modrić je upisao 106. nastup na Maksimiru (vjerojatno posljednji s obzirom da stadion uskoro ide u obnovu) i još bio u ulozi kapetana, a svoj 40. rođendan dočekao sa pobjedom tako da nije isključeno kako bi se mogao oprostiti od reprezentacije.

“Da, vidio sam u novinama. Ako me možete shvatiti, to nisu stvari za komentiranje. Je li Luka igrao zadnji put ili nije, za takvu karijeru kao što je njegova to je nebitna stvar.”

Prosinečki je dobio veliki pljesak i poseban pozdrav sa tribina.

“Tako je. Ima svoju povijest u reprezentaciji Hrvatske i Dinamu te raznim klubovima u kojima je bio. To me ne iznenađuje, ali najviše što mogu reći je da mi se svidio detalj od strane navijača Crne Gore vezano za transparent koji su izvjesili te mi se čini kao dobra i pozitivna stvar uz pljesak kojeg je dobio Prosinečki u ulozi izbornika Crne Gore. To je dekor, koji je pozitivan.”

Ovo je prvi put nakon 30 godina da u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo imamo sve četiri pobjede i maksimalnih 12 bodova.

“Naravno i to je super, ali vidjeli smo utakmicu na Farskim otocima koja je mogla otići u drugom smjeru iako su puno slabiji od nas. Igralo se na umjetnom terenu i to sigurno nije doprinijelo da odradimo utakmicu onako kako smo očekivali i kako smo vjerovali da možemo. Protiv Češke bila je nekakva određena neizvjesnost i nisam imao osjećaj da bi se moglo okrenuti na drugu stranu, a ne na našu odnosno da upišemo pobjedu. Vjerovao sam u to od početka, iako se moglo zakomplicirati u ove četiri utakmice. Odradili smo na najboljoj mogućoj razini i to doprinosi fantastičnoj atmosferi u reprezentaciji tako da se svaka sljedeća utakmica može čekati sa osjećam kvalitete, koju imamo. Ne sumnjam da će u ovom ciklusu biti problematičnih situacija.”

POVEZANO Dalić: S pobjedom u Češkoj smo na Svjetskom prvenstvu, a Luka je sve ovo zaslužio VIDEO / Ćaleta-Car: Luka stvarno nije normalan, ja ću s 40 vjerojatno ležati na plaži

Kako vam se činio Fruk, koji je upisao svoj drugi nastup za reprezentaciju (protiv Farskih otoka imao debi)?

“Njega treba prvenstveno procijeniti po onome što je ove godine učinio. Sa Rijekom osvojio je duplu krunu i time zaslužio poziv u reprezentaciju. Normalno je da dolazi određeni period adaptacije jer nije isto igrati u Rijeci u kojoj je na neki način sve na njegovim leđima i gdje zapravo svaka akcija završava sa onim što će on napraviti za razliku od puno igrača u reprezentaciji. Sigurno je da nije razočarao i nadam se da će mu ove utakmice, koje je odigrao pokazati da je dovoljno kvalitetan te da će svaka sljedeća za reprezentaciju biti još bolja ako nastavi u ovakvoj formi.”