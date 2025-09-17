Vlahović: Potrudit ću se Tudoru zakomplicirati odluke

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Juventus je u prvom kolu Lige prvaka remizirao 4:4 s Borussijom Dortmund, a Dušan Vlahović je za talijansku momčad igrao od 59. minute.

Iako je na terenu proveo 36 minuta, Vlahović je postigao dva gola i namjestio jedan te spasio bod Staroj dami koja je u sudačku nadoknadu ušla s rezultatom 2:4.

Napadač je u Juventus stigao u siječnju 2022. godine i u 149 nastupa postigao 62 i namjestio 15 golova, no usprkos tome ostaje rezerva u momčadi Igora Tudora. Već dugo traje i njegov sukob s klubom i navijačima koji mu zamjeraju da je preskupo plaćen i nedovoljno efikasan.

Vlahoviću ugovor istječe sljedećeg ljeta, a za Sky je komentirao sjajan nastup na startu Lige prvaka.

“Cijeli život sam uglavnom bio starter, zabijao sam dosta golova, ali sada je situacija drukčija i sve se promijenilo.

Danas, s pet izmjena, sve je drugačije i na kraju, kako nam kaže trener, nema startera ni zamjena. I iskreno, ne razmišljam o tome, trudim se ostati koncentriran i pomoći momčadi da dođe do rezultata. Krenuo s klupe ili u prvih 11, nije važno“, rekao je i nastavio:

“Tko će igrati odlučuje trener. Ja sam na raspolaganju, trudim se trenirati maksimalno i raditi sve što traži. Meni je dobro samo ako zabijam golove, bilo s klupe ili kao starter, nije važno. Jasno je da želim igrati od prve minute. Naravno, poštujem trenerove odluke i potrudit ću se zakomplicirati mu posao.”

Odgovorio je i na pitanje motivira li ga ljutnja:

“Ljutnja ne, ali nije bilo lako u razdoblju kada se o meni pričalo svaki dan i kada se govorilo 99 posto stvari koje nisu bile ni blizu istine. Ali upravo sam u tome pronašao snagu. Uvijek imam visoka očekivanja, nikad nisam dovoljno zadovoljan, danas sam zabio dva, ali želio sam treći.

Igram u divnom klubu, jednom od najvažnijih, i radim svoj posao. Stavljam se na raspolaganje i dajem maksimum. Ako napadač ne zabija, normalno je da ga kritiziraju. Dok sam bio mlađi to me više pogađalo, ali sada sam napredovao. Moram se i dalje truditi više od svih i ostati potpuno posvećen.”