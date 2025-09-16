UŽIVO / Tudor protiv Kovača, Benfica i Tottenham ekspresno poveli

Podijeli :

Guliver

Liga prvaka počela je danas s prvim susretima – u ranijem terminu od 18:45 odigrane su dvije utakmice, dok su u večernjem, od 21 sat, na programu četiri dvoboja. Među najzanimljivijima ističe se ogled hrvatskih trenera, Nike Kovača i Igora Tudora, koji sjede na klupama Borussije Dortmund, odnosno Juventusa. Franjo Ivanović nastupa za Benficu protiv Qarabaga, dok Real Madrid otvara novu europsku sezonu domaćim susretom protiv Marseillea. Tekstualni prijenos pratite uz SK.