Vinicius pohvalio Yamala, ali ne zbog nogometnih vještina

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Napadač Real Madrida Vinicius Jr. pohvalio je zvijezdu Barcelone Laminea Yamala zbog toga što je javno osudio anti-muslimanske povike na nedavnoj utakmici, istaknuvši da igrači moraju biti ujedinjeni u borbi protiv diskriminacije.

Vinicius je govorio manje od tjedan dana nakon što je Yamal kritizirao povike španjolskih navijača tijekom prijateljske utakmice reprezentacije protiv Egipta. Yamal, koji je musliman, rekao je da su ti povici bili nepoštovanje i da su neprihvatljivi.

Vinicius je tijekom igranja u Europi često bio meta rasističkih uvreda te je više puta javno govorio o borbi protiv rasizma. Rekao je da je „uvijek komplicirano“ govoriti o toj temi, ali i da se „takve stvari često događaju“.

„Nadam se da ćemo nastaviti ovu borbu“, rekao je, a zatim pohvalio Yamala:

„Važno je da Lamine govori o tome. To može pomoći drugima. Mi smo poznati, imamo novca i lakše se možemo nositi s takvim stvarima, ali siromašni ljudi i crnci diljem svijeta sigurno se suočavaju s većim problemima nego mi. Zato moramo biti zajedno, svi oni koji imaju jači glas, igrači…“