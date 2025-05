Vidović: Nećemo se predati dok postoje matematičke šanse

Podijeli :

HNK Šibenik

Hrvatska nogometna liga bliži se svome kraju. Pretposljednje kolo otvorit će Istra 1961 i Šibenik u Puli, a obje ekipe bore se za nešto. Domaćin igra za mjesto među četiri najbolje ekipe i plasman u europska natjecanja dok Šibenčani love važne bodove koje ih mogu dovesti do ostanka. Iako su u teškoj situaciji njihov trener Rajko Vidović ne gubi nadu.

Trener Šibenika konferenciju za medije otvorio je osvrtom na prošlu utakmicu protiv Rijeke.

“Pogledao sam nekoliko puta prethodnu utakmicu s Rijekom u kojoj smo poraženi od istoimenog suparnika i ne mogu se oteti dojmu da smo tu utakmicu poraženi, nakon što smo u potpunosti izdominirali i limitirali Rijeku, kako u segmentu igre tako i po izglednim situacijama za zgoditak. Rijeka je iz praktično jednog udarca u okvir vrata, došla do tri boda preko Djouahre kada smo malo “zaspali” u zadnjoj liniji i gosti su nas kaznili.

Zato je Rijeka tu gdje je, lider prvenstva i najveći kandidat za osvajanje naslova prvaka. Taktički smo odigrali možda i najbolju utakmicu, osobito u prvom poluvremenu. Stvorili smo tijekom susreta 3-4 vrlo izgledne prigode za zgoditak, no lopta nas jednostavno nije htjela. Apsolutno nemam ništa prigovoriti momcima na htijenju i borbenosti, borili su se do zadnje sekunde, no jednostavno sreća nam je okrenula leđa po tko zna koji puta u ovom prvenstvu.

Mislim da po svemu prikazanom nismo trebali izgubiti utakmicu, no kada primiš zgoditak a ne zabiješ nit jedan, ishod je na kraju poraz za našu momčad. Tko te pita za umjetnički dojam i odličnu igru, tek kada pogledaš na tablicu, vidiš da imaš isti broj bodova kao i prije te utakmice. Moram se ponovno zahvaliti našim navijačima koji su nas bodrili od prve do posljednje sekunde susreta sa Rijekom i na tome im neizmjerno zahvaljujem. Njihova podrška izuzetno puno znači mojim momcima i dodatno ih motivira.”, zaključio je događanja iz 34. kola HNL-a.

Ostatak konferencije protekao je u najavi susreta s Istrom, a ono što je većini privuklo pažnju je njegova izjava kako se neće predati dok god postoje šanse za ostanak.

“Idemo na gostovanje u Pulu kod vrlo dobre momčadi koja igra vrlo kvalitetan nogomet, pogotovo nakon ponovnog povratka trenera Gonzala Garcije. Istra je po meni momčad koja ima najbolju organizacijsku strukturu na terenu u Ligi. Momčad izuzetno motorična i opasna u tranziciji po osvojenoj lopti, vrlo agresivna sa nekolicinom opasnih brzanaca (Lisica, Rozić, Gagua…) na bočnim pozicijama, jako malo zgoditaka primaju, imaju stabilnost u zadnjoj liniji i očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica.

Istra je u posljednjih 5 utakmica bez poraza, zabilježila je pobjede protiv Hajduka i Rijeke, tri puta remizirala i primila samo jedan zgoditak u 5 utakmica, što samo po sebi govori o kakvom se suparniku radi kojega izuzetno respektiramo i poštujemo. No, kao i što sam prethodno najavljivao, mi u svakoj utakmici tražimo tri boda pa će tako biti i u Puli. Vrlo dobro smo radili kroz ovaj tjedan i momci će sigurno dati svoj maksimum na gostovanju u Istri. Iskreno se nadam da možemo iznenaditi Istru i donijeti tri boda na Šubićevac, koja bi nas ostavila u igri za ostanak.”

Matematički još imamo šanse osigurati ostanak u Ligi i nećemo se predavati do posljednjeg zvižduka suca. Moji igrači kao i čitava stručni stožer, iz utakmice u utakmicu pokazuju karakter i koliko im je stalo do renomea i ugleda Kluba i sportskog grada Šibenika. Tako ćemo se ponašati i u posljednja dva kola prvenstva.”

Utakmice Istre 1961 i Šibenika na rasporedu je u petak od 18 sati. Šibenik bi pobjedom došao na -2 od Lokomotive, no ako ne dođe do troboda u Puli morat će se spremati za Prvu nogometnu ligu, ako za nju dobiju licencu.

S druge strane Istra bi pobjedom skočila na četvrto mjesto prije službenog početka vikenda, ali Varaždin i Slaven Belupo bi imali utakmicu manje od momčadi koju vodi Gonzalo Garcia.