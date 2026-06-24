VIDEO / Veliko slavlje u Sarajevu: Blokiran promet zbog velike pobjede Bosne i Hercegovine

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Pobjeda Bosne i Hercegovine nad Katarom rezultatom 3:1 izazvala je veliko slavlje na ulicama Sarajeva. Neposredno nakon posljednjeg sučevog zvižduka, brojni građani izašli su na ulice glavnog grada kako bi proslavili važan trijumf Zmajeva na Svjetskom prvenstvu.

Navijačke pjesme, automobilske kolone i zastave Bosne i Hercegovine, kako javlja N1 BiH, obilježili su večer u Sarajevu. Posebno veselo bilo je u središtu grada, gdje su se okupili navijači svih generacija, slaveći uspjeh reprezentacije koja je nakon 12 godina ponovno zaigrala na Mundijalu.

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Tijekom cijele utakmice vladala je velika napetost, a završni zvižduk donio je erupciju oduševljenja među navijačima. Mnogi su pobjedu protiv Katara doživjeli kao nagradu za dugogodišnje čekanje povratka Bosne i Hercegovine na najveću svjetsku nogometnu scenu.

Slavlje je potrajalo i nakon utakmice, uz pjesmu, baklje i navijanje, dok su Sarajlije još jednom pokazale koliko im znači reprezentacija Bosne i Hercegovine i svaki njezin uspjeh na velikim natjecanjima.