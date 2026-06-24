BiH slavila protiv Katara i najvjerojatnije osigurala povijesni uspjeh na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

(AP Photo/Lindsey Wasson) via Guliver Image

BiH je pobijedila Katar s 3:1 u dvobojima zadnjeg kola B skupine Svjetskog prvenstva. Švicarska i Kanada su izravno prošli u šesnaestinu finala, dok BiH kao trećeplasirana ima realne šanse za plasman u nokaut fazu.

Bosna i Hercegovina je povela 2:0 golom Kerima Alajbegovića (29) i autogolom koji je pripisan vrataru Mahmoudu Abunadi (34-ag), na 2:1 smanjio je Hassan Alhaydos (42) da bi pobjedu BiH osigurao Ermin Mahmić (80).

U susretu za treće mjesto u skupini reprezentacija BiH je od samog početka dala do znanja kako je kvalitetnija momčad te je već u prve tri minute dva puta ozbiljno zaprijetila udarcima s distance, ali vratar Abunada je zaustavio udarce Demirovića i Šunjića.

Nastavila se dominacija BiH koja je donijela i rezultat u 20. minuti. Tada je Bašić gurnuo loptu do Alajbegovića, a mladi se 18-godišnji veznjak izborio za prostor za udarac s dvadesetaak metara kojega Abunada nije mogao zaustaviti.

Samo pet minuta kasnije već je bilo 2:0. Džeko je prihvatio loptu na desnom krilu i pokušao odmah ubaciti u sredinu kaznenog prostora gdje je ona pogodila Albrakea i skrenula iza leđa Abunade.

Dvoboj je mogao biti odlučen u 38. minuti kada je Džeko pobjegao obrani Katara, ali njegov udarac s petnaestak metara zaustavila je vratnica.

Uslijedio je veliki pad u igri reprezentacije BiH u samoj završnici prvog poluvremena što je Katar iskoristio za smanjenje zaostatka, a centimetri su ga dijelili i od poravnanja.

Dugo je Katar pleo mrežu oko kaznenog prostora u 42. minuti da bi onda lopta stigla na lijevu stranu do Edmilsona Juniora koji je ubacio u peterac gdje je najbrži bio iskusni Alhaydos.

Duboko u sudačkoj nadoknadi Pedro Miguel je probio desno krilo, ušao u kazneni prostor, no pogodio je vratnicu.

Početkom nastavka Katar je još dva puta zaprijetuo preko Afifa, napadač je osobito opasan bio u 57. minuti kada je pucao iskosa s lijeve strane, ali je pogodio vanjski dio mreže.

Nakon što se Katar “ispuhao”, BiH je pred kraj dvoboja ponovno počela prijetiti. Udarac Bajraktarevića u 79. minuti Abunada je odbio u korner nakon kojega je Mahmić bio najspretniji u gužvi i udarcem sa 11 metara pronašao put lopti do mreže.

BiH je natjecanje u skupini okončala na trećem mjestu s četiri osvojena boda i razlikom pogodaka 5:6, a to bi trebalo biti dovoljno da završe među osam najboljih trećeplasiranih selekcija koje uz sve pobjednike skupina i drugoplasirane reprezentacije nastavljaju natjecanje.

Katar je ostao posljednji s jednim bodom.

Prvo mjesto u skupini je sa sedam bodova osvojila Švicarska, dok je Kanada druga s četiri boda.

Standings provided by Sofascore