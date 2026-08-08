Vlašić strijelac za Torino; ova gesta sve govori o njegovom statusu

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nastavlja s odličnim izvedbama u pripremnom razdoblju uoči početka nove sezone.
U prijateljskom okršaju protiv Avellina, Torino je stigao do vodstva već u 12. minuti zahvaljujući sjajnom potezu hrvatskog krilnog napadača.
Vlašić je primio loptu na rubu kaznenog prostora, nakratko se oslobodio čuvara i preciznim udarcem pogodio same suprotne rašlje za 1:0.
Vatreni je ovaj susret započeo s kapetanskom trakom oko ruke, a ta gesta novog trenera Ignazija Abatea dodatno potvrđuje njegovu važnost u talijanskoj momčadi. Igrao je do 77. minute kada ga je na terenu zamijenio Sandro Kulenović.
Hrvatski reprezentativac u novu klupsku sezonu ulazi pun samopouzdanja nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje se u dresu Vatrenih upisao u strijelce u dvoboju protiv Gane.
Utakmica je završila rezultatom 1:1, a poravnanje je donio Luca Di Maggio golom u 82. minuti. Za Avellino je 62 minute na terenu odigrao bivši stoper Hajduka Lorenco Šimić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!