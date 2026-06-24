Nogometaš BiH: Želim igrati protiv SAD-a da ih nadmašimo u navijanju

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Bosna i Hercegovina je s 3:1 bila bolja od Katara u trećem kolu skupine B na Svjetskom prvenstvu te je tako najverojatnije osigurala povijesni plasman u šesnaestinu finala Mundijala. Tamo ih može čekati SAD ili Njemačka, a nakon susreta izjavu su dali Amar Memić i Kerim Alajbegović.

Kakav je osjećaj pobijediti na Svjetskom prvenstvu?

BiH slavila protiv Katara i najvjerojatnije osigurala povijesni uspjeh na Svjetskom prvenstvu Evo protiv koga BiH može igrati u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva

“Nevjerojatan osjećaj, pogotovo pred domaćom publikom. Kući, a u Americi. Ponosan sam na momke i na cijelu državu.”

Koga priželjkuješ u sljedećem krugu?

“Ja bih volio da to bude SAD da ih nadmašimo u navijanju. Da budemo mi domaći. Tko god bude mislim da im možemo parirati.”

Nakon Amara Memića dao je izjavu i strijelac prvog pogotka Kerim Alajbegović.

“Nisam puno razmišljao. Fino mi je legla lopta. Bio je to dobar gol i dobro smo ušli u utakmicu. Došao je drugi gol i onda je sve bilo dobro.”

Kako ste reagirali nakon gola Katara?

“Malo smo pali, ali prvih 40 minuta smo mogli voditi 3:0. U drugom poluvremenu smo se podigli i bilo je dobro.”

Koga priželjkuješ u sljedećoj fazi?

“Svejedno mi je s kim igramo. Naši navijači su naš 12. igrač, nemam riječi osim hvala svima koji su bili tu.”