VIDEO / Fener ispustio pobjedu u samoj završnici, navijači izviždali Edersona nakon greške

Fenerbahče bi mogao skupo platiti kiks u dvoboju s Rizesporom.
Momčad iz Istanbula itekako se namučila da pred svojim navijačima dođe do preokreta. Talisca je iz kaznenog udarca izjednačio u 80. minuti, a Aktürkoğlu u 86. minuti donio Fenerbahçeu vodstvo 2:1. Ipak, sve je palo u vodu u osmoj minuti sudačke nadoknade.
Loša intervencija brazilskog vratara Edersona omogućila jegre Modibou Sagnanu da zabije za izjednačenje i konačnih 2:2. Bivši vratar Manchester Cityja nakon utakmice je izviždan od strane navijača.
Kiks Fenerbahçea mogao bi iskoristiti Galatasaray i ponovno povećati prednost u utrci za naslov.
